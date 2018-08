Ladri svuotano casa di Alessandro Gassmann

(Fotogramma/Ipa)

Furto nella casa romana dell'attore Alessandro Gassmann. A chiamare la polizia ieri mattina è stata la governante che, una volta arrivata nell'appartamento di via dei Coronari, si è accorta del furto. Tra i beni sottratti dai ladri, che hanno approfittato dell'assenza di Gassmann, oltre a gioielli e capi d'abbigliamento, anche alcuni premi vinti dall'attore e dal padre Vittorio. Al momento non è stato possibile quantificare il danno perché l'attore è fuori città. Sono in corso le indagini della polizia.