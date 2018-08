Auto sotto le macerie del ponte, trovate altre vittime

(Fotogramma /Ipa)

A poche ore dai funerali di Stato, sale il bilancio delle vittime del crollo di Ponte Morandi a Genova. I soccorritori la scorsa notte intorno alle 3 hanno ritrovato tra le macerie del viadotto un'automobile, una Hyundai, all'interno della quale sono stati trovati resti umani. Ancora non è confermato se possano appartenere ad un uomo o ad una donna, sul posto è intervenuta la polizia scientifica per i rilievi ancora in corso. Potrebbe trattarsi di 3 persone, una famiglia composta da padre, madre e figlia, ma l'ipotesi non è ancora stata confermata. L'auto è stata ritrovata sull'argine sinistro del Polcevera, sotto un grosso blocco di cemento che faceva parte del pilone della struttura crollato.