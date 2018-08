Pioggia calda

(Afp)

Pioggia, sì, ma anche tanta afa. Queste le previsioni per il weekend, che si annuncia bagnato e anche 'appiccicoso'. Nonostante la pressione sia in aumento, spiegano infatti gli esperti de ilMeteo.it, l'Italia continua a essere interessata da correnti settentrionali di maestrale e bora, responsabili di una diffusa instabilità pomeridiana. Il fine settimana in arrivo sarà quindi caratterizzato dallo sviluppo di temporali forti con grandine che colpiranno principalmente le aree montuose del Centro-Sud, della Sardegna e della Sicilia ma che potranno anche scendere fin verso le pianure adiacenti o addirittura le coste. Temporali previsti anche sull’arco alpino, mentre sul resto dei settori il tempo sarà più soleggiato e via via più caldo.

"Nonostante i temporali - spiega Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito - le temperature cominceranno a salire gradualmente su tutta Italia a partire dal Nord e dalla Toscana già nel weekend e al Sud e sulle Isole maggiori dall’inizio della prossima settimana. Sulle zone e città lontane dal mare, i valori massimi potranno raggiungere 34-35-36°C come previsti a Firenze, Bologna e Padova. Qualche grado in meno lungo le coste, mitigate dalle brezze marine".