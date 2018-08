Alpinista muore sul Cervino

(Fotogramma)

Un alpinista è morto precipitando dal Monte Cervino mentre percorreva la Cheminée, a 3700 metri di quota. A dare l'allarme il compagno che era in cordata con lui, riuscito a rientrare a Capanna Carrel. Il corpo dell'alpinista, italiano, è stato recuperato da Air Zermatt e portato in Svizzera per competenza territoriale. L'uomo, infatti, stava percorrendo la via italiana della Cheminée, una cresta tra Italia e Svizzera, ma è precipitato dalla parte svizzera. Il compagno di cordata, invece, è stato portato a Cervinia dal Soccorso Alpino valdostano.