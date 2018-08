Maxi scontro su A14: 10 km di coda

(Fotogramma)

Incidente sulla A14 Bologna-Taranto. E' accaduto questa mattina poco dopo le ore 11.30 nel tratto compreso tra Vasto nord e Val di Sangro in direzione di Bologna, comunica Autostrade per l'Italia. Nel sinistro sono rimaste coinvolte quattro autovetture e un pullman, i cui passeggeri sono stati fatti salire su un'unità sostitutiva. Al momento si registrano tre feriti.

Attualmente il traffico scorre su una delle due corsie disponibili e si registrano dieci chilometri di coda. Il personale presente sul posto si è attivato per la distribuzione di acqua. Agli utenti diretti verso Bologna si consiglia di uscire alla stazione di Vasto nord, percorrere la SS 16 Adriatica in direzione di Pescara e rientrare in A14 dalla stazione di Val di Sangro. Sul luogo dell'incidente, oltre al personale della Direzione 7° Tronco di Pescara, sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i soccorsi sanitari e meccanici.