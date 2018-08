Chiuso ponte della Scafa a Fiumicino

Immagine d'archivio (Fotogramma)

E' stata decisa la chiusura del Ponte della Scafa a Fiumicino. "Non possiamo che prendere atto delle decisioni tecniche di Astral, che ha la gestione del Ponte della Scafa, che ci sono state comunicate pochi minuti fa via Pec - dichiara il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino - È stato infatti deciso di chiudere il Ponte questa sera a partire dalle ore 19. Le indagini hanno, infatti, portato alla conclusione che non si garantisce la sicurezza nell’esercizio del Ponte della Scafa".

"La prevista chiusura di questo tratto di strada creerà inevitabilmente - spiega il sindaco - un problema di traffico davvero abnorme, sia per le migliaia di lavoratori che gravitano sull’aeroporto sia per tutti coloro che devono raggiungere le due località di Ostia e Fiumicino. Adesso bisogna sicuramente che Astral esegua subito tutte le procedure per le indagini di dettaglio sulla sicurezza del ponte. Indagini che devono portare rapidamente a una decisione conclusiva e a eventuali lavori. Non possiamo rimanere a lungo in queste condizioni”.

"Noi in via preventiva, dopo la notizia, abbiamo informato la Prefettura, la sindaca Raggi, la Presidente del Municipio X Di Pillo, il 118, la Asl, la Regione Lazio e il Comando dei Carabinieri, il Commissariato di Polizia e la Capitaneria di Porto. Informo, infine, che domani alle 11 si terrà una riunione convocata da Astral, e a cui parteciperemo, in cui saranno esaminate le criticità conseguenti la chiusura del Ponte della Scafa", conclude.

Una delegazione di Roma Capitale composta da Gabinetto del Sindaco, Polizia Locale, Dipartimento Mobilità e Trasporti e Municipio X parteciperà alla riunione convocata domani mattina da Astral. Durante l’incontro, informa il Campidoglio, saranno esaminate le criticità e verranno, inoltre, analizzati gli interventi da mettere in campo per limitare i disagi alla circolazione.

I viaggiatori che devono prendere l'aereo da Roma Fiumicino, passando per la direttrice Ostia Fiumicino, sottolinea l'Enac in una nota, devono partire in anticipo e scegliere percorsi alternativi, a causa della chiusura del ponte Scafa. ''In considerazione dell'improvvisa temporanea chiusura, comunicata dalla società Astral nel tardo pomeriggio di oggi'', i viaggiatori dovranno ''anticipare in tempo utile l'orario di partenza in direzione dello scalo, scegliendo percorsi alternativi per non incorrere in possibili problematiche legate la traffico locale''.