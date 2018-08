Cavo giostra si stacca, grave una bimba

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Una bimba di sei anni è ricoverata al Policlinico di Bari da ieri sera quando è stata colpita da un tirante delle dimensioni di un metro e mezzo, staccatosi improvvisamente, per cause in corso di accertamento, da una ruota panoramica per bambini in un parco giochi di Giovinazzo. E' accaduto intorno alle 22.30 circa. Il tirante, cadendo al suolo, ha colpito al capo la bimba che passeggiava con la mamma. La piccola è stata trasportata in ospedale e sottoposta a un intervento chirurgico. Ora è in prognosi riservata.