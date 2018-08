Suonano 'Faccetta nera', giovane protesta e viene aggredito

(Fotogramma)

"Quella di ieri sera è stata un'aggressione fascista a tutti gli effetti. Una violenza che tenta di mettere a tacere il dissenso di chi nonostante tutto continua a opporsi alla deriva xenofoba e fascista attuale". Così Nicholas Tomeo, giovane avvocato di Vasto, denuncia via social le violenze che avrebbe subito domenica sera dopo aver chiesto di sospendere 'Faccetta nera', celebre inno delle campagne coloniali fasciste, trasmessa "a volume altissimo" in "un locale della zona".

"Mi sono avvicinato chiedendo di interrompere subito la musica - spiega il ragazzo in un lungo post su Facebook - a quel punto, a quanto pare il titolare del locale, dopo aver finto tranquillità, sull'uscio della porta d'ingresso mi aggredisce colpendomi violentemente al volto". L'aggressore sarebbe poi uscito dal locale e avrebbe continuato a provocare il giovane legale "con saluti romani e gridando 'A noi!', chiedendo l'ausilio di due bambini ignari, ovviamente, della violenza del gesto". E non solo, "dopo l'accaduto è intervenuta la polizia, la quale si è anche intrattenuta con risate insieme a chi mi aveva appena aggredito", lamenta il ragazzo, sostenendo che tale circostanza sarebbe stata "confermata anche da due turisti romani".

In seguito all'aggressione, Nicholas si è recato al pronto soccorso, dove - spiega lui stesso sui social - mi hanno dato qualche giorno di prognosi per i traumi al cranio e allo zigomo". Intanto in molti hanno espresso la propria solidarietà al giovane avvocato. A partire dalla redazione di 'Umanità Nova', il giornale anarchico con cui Nicholas collabora, che si dice pronta a "denunciare ogni sopruso, prepotenza e aggressione fascista". Sulla stessa linea l'Unione Sindacale Italiana (Usi) che si schiera al fianco del ragazzo "nelle sue quotidiane battaglie e nella lotta contro ogni forma di fascismo".