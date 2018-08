"Pilone corroso", ponte Morandi fa paura

(Fotogramma)

"E stato evidenziato sul pilone 10 uno stato di corrosione di grado elevato. Ci siamo riuniti per verificare se ci fossero attività da porre in essere in via precauzionale". Lo ha detto il prefetto di Genova Fiamma Spena al termine della riunione del Ccs, Centro coordinamento soccorsi, in prefettura nel capoluogo ligure, vertice al quale hanno preso parte i tecnici della Commissione ministeriale ispettiva del ministero dei Trasporti. "Abbiamo parlato con il Comune - ha aggiunto il prefetto - per la perimetrazione della zona rossa ma gli scenari erano già stati censiti e al momento, secondo il comune, non emergono esigenze di ampliare l'area rossa salvo che i tecnici non forniscano ulteriori indicazioni". "C'è una continua vigilanza attraverso le forze di polizia all'area rossa all'esterno - ha concluso - ed è sospeso il prelievo dei beni dalle abitazioni evacuate finché la commissione non avrà ultimato le verifiche".