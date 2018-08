Ucciso a coltellate dopo lite in strada

Una lite tra due gruppi di ragazzi è finita in tragedia la notte scorsa a Diamante, nel cosentino. La violenta discussione è sfociata con l'accoltellamento di due giovani: un ragazzo è morto, l'altro è rimasto ferito a una gamba. I ragazzi coinvolti nella lite sono originari del cosentino e del napoletano. Sull'accaduto sono ora in corso le indagini dei carabinieri per fare luce sui motivi della lite e risalire ai responsabili.