Napoli, denuncia su Fb: "Solo uno fa il biglietto"

Un fermo del video pubblicato su Facebook da Francesco Emilio Borrelli

Decine di persone che, tra risate e battute, superano i tornelli della stazione ferroviaria senza pagare alcun biglietto. E' quanto mostra un video girato alla stazione di Torregaveta, capolinea della linea ferroviaria Cumana (Napoli), e pubblicato su Facebook dal consigliere regionale dei verdi Francesco Emilio Borrelli. "Accade l'incredibile alla fermata #Eav di #Torregaveta. Decine e decine di persone attendono ai varchi d'ingresso ai binari che qualche viaggiatore faccia il biglietto e lo obliteri. Appena si aprono le porte del varco si infilano tutti dietro di lui e viaggiano così gratis", denuncia Borrelli, interpretando la vicenda come "il segnale del profondo degrado che stiamo raggiungendo come collettività".

"Spiace vedere genitori che insegnano ai figli a viaggiare senza biglietto. Spiace sentire il divertimento di tutti nell'assistere alla scena senza che nessuno si senta in dovere di comperare un biglietto", lamenta il consigliere dei Verdi, scagliandosi contro i 'portoghesi'. Da qui la decisione di denunciare la vicenda. "Abbiamo segnalato al presidente dell'Eav, Umberto de Gregorio, quanto accaduto - riferisce Borrelli - e ho avuto rassicurazioni che in quella fermata si faranno i dovuti controlli per evitare che si ripeta ancora un simile episodio". In merito alla diffusione delle immagini "abbiamo deciso di pubblicare il video per identificare gli 'scrocconi' - sottolinea - che con il loro comportamento non fanno altro che arrecare un danno rilevante all'azienda contribuendo così a rendere il trasporto pubblico sempre più problematico".