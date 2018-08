Auto si schianta contro tir, muore padre e due figli

(Fotogramma)

Tornavano da un matrimonio Salvatore Barba e i due figli Enzo e Flavia, tutti di Mussomeli (Caltanissetta), morti in un incidente stradale lungo la statale 626 della Valle del Salso. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, in contrada Imera l'auto su cui viaggiavano, forse per un sorpasso azzardato, si è scontrata con un tir. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo al nucleo familiare. E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre due corpi dalle lamiere dell'auto, mentre un altro è sbalzato fuori dall'abitacolo.

Ferito e sotto choc il conducente del tir, un 38enne, che nel tentativo di scansare l'auto che si è trovato improvvisamente di fronte è finito con il mezzo pesante in una scarpata. Soccorso, è stato immediatamente condotto all'ospedale di Caltanissetta. Sul posto oltre la stradale e il personale del 118, anche Polizia e Anas.