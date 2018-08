Bimbo di 2 anni muore soffocato da acino d'uva

(Fotogramma)

Un bimbo di due anni è morto soffocato in casa a Leporano, in provincia di Taranto, per aver ingoiato un acino d'uva. L'ambulanza del 118 è intervenuta rapidamente ma la corsa in ospedale è stata inutile. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. La tragedia ricorda quella avvenuta solo il 9 agosto scorso su una spiaggia della vicina Lizzano, sempre in provincia di Taranto, che ha visto come vittima una bambina di quasi due anni.