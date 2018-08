Jesolo, minorenne violentata in spiaggia

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Sono in corso le indagini della squadra mobile di Venezia su una presunta violenza sessuale. E' stata una ragazza minorenne, in vacanza a Jesolo, a denunciare di essere stata violentata sulla spiaggia da un giovane. Dopo la denuncia, gli agenti della squadra mobile stanno effettuando accertamenti, nel più stretto riserbo, per fare luce sull'accaduto.