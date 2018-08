Rita Dalla Chiesa a Salvini: "Scorta a Saviano sì e a Ultimo no?"

Rita Dalla Chiesa (Fotogramma/Ipa)

"In questo foglio c'è scritto che, dal 3 settembre, verrà tolta la scorta al Capitano Ultimo. A colui che arrestò Totò Riina. Il 3 settembre venne anche ucciso mio padre. Ministro Matteo Salvini lei sa di questa aberrante decisione? La scorta a Saviano sì, e a Capitano Ultimo no?" E' quanto scrive su Facebook Rita Dalla Chiesa, postando il provvedimento dell'Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale di revoca della scorta al colonnello Sergio De Caprio, detto anche Capitano Ultimo, il carabiniere che nel 1993 arrestò Riina. La conduttrice tv si rivolge così direttamente al ministro dell'Interno facendo riferimento alle sue precedenti dichiarazioni sulla scorta di Saviano. Lo scorso giugno, infatti, Salvini aveva avanzato l'ipotesi che venisse tolta la scorta allo scrittore napoletano che da anni vive sotto protezione dopo le minacce ricevute dalla camorra.