Controesodo sotto la pioggia, caos sull'A14

Controesodo all'insegna del maltempo. In concomitanza con il traffico da bollino rosso previsto per l'intero weekend, un ciclone di origine artica raggiungerà l'Italia, provocando oltre a piogge molto forti anche un brusco calo delle temperature. Il bollino rosso è scattato ieri sera, con l'incremento di traffico sulle principali direttrici verso i centri urbani ed in uscita dalle località di mare. Tanto che, in linea con le previsioni, Viabilità Italia oggi ha registrato volumi di traffico particolarmente elevati sull'A14. Nel dettaglio, al momento si registrano 13 km di coda in carreggiata nord dove proseguono, nella galleria Grottammare tra Pedaso e Grottammare, i lavori di messa in sicurezza della struttura fortemente danneggiata giovedì sera nell'incendio di un mezzo pesante.

AGGIORNAMENTI A14 - La carreggiata sud dell'A/14 (direzione Pescara) è chiusa nel tratto Porto S. Giorgio e Grottammare. I veicoli che viaggiano in tale direzione escono obbligatoriamente al casello di Porto S. Giorgio e possono riprendere l’A14 al successivo casello di Grottammare percorrendo i 26 chilometri della ss16, con tempi di percorrenza di circa 60/70 minuti. Al momento Viabilità Italia registra 13 km di coda in carreggiata nord, per i veicoli che da Bari stanno andando in direzione Bologna, a causa della cantierizzazione dell'area. Sulla carreggiata opposta, a causa dell'uscita obbligatoria a Porto S.Giorgio, ci sono 9 chilometri di coda, percorribili in circa 40 minuti. A tale stazione, per facilitare le operazioni di deflusso, non è previsto il pagamento del pedaggio.

ITINERARI CONSIGLIATI - Riguardo agli itinerari consigliati per le prossime ore e per il fine settimana, chi percorre la A14 da Bologna verso l'Abruzzo e la Puglia può uscire a Cesena per utilizzare l'E45 Orte-Ravenna, entrare in A1 ad Orte, percorrerla fino all'interconnessione con l'A24 ed utilizzare l'A24 verso Teramo per le destinazioni abruzzesi e del sud marchigiano, oppure l'A25 verso Pescara per proseguire verso la Puglia. Chi, invece, percorre la A1 diretto verso l'Abruzzo e la Puglia, può proseguire oltre Bologna fino a raggiungere a Roma l'interconnessione con la A24 e proseguire sulla stessa fino a Teramo ovvero utilizzare la A25 verso la Puglia. Chi percorre la A14 dalla Puglia e dall'Abruzzo ed è diretto in Emilia Romagna o verso destinazioni più a nord può uscire sulla A25, raggiungere la A24, arrivare all'interconnessione con la A1 a Roma e proseguire verso nord. Chi, invece, percorre la A14 dalla Puglia e dall'Abruzzo ed è diretto nelle Marche - a nord del tratto chiuso - può uscire sulla A25, raggiungere la A24, arrivare all'interconnessione con la A1 a Roma, uscire ad Orte, percorrere la E45 verso Cesena.