15enne stuprata a Jesolo, fermato senegalese

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Un 25enne senegalese, gravemente indiziato della violenza sessuale su una 15enne a Jesolo (Venezia) avvenuta giovedì scorso, è stato fermato dalla polizia di Venezia. Gli agenti hanno eseguito il fermo di indiziato di delitto emesso dalla procura di Venezia. Il 25enne è stato bloccato a Mestre, dove aveva trovato rifugio all'interno di una struttura ricettiva. Le indagini, coordinate dalla procura della Repubblica e condotte dalla squadra mobile di Venezia, hanno permesso di rintracciarlo. Bloccato dagli agenti, dopo la notifica del provvedimento restrittivo, è stato condotto nella casa circondariale di Santa Maria Maggiore.

La ragazza minorenne, in vacanza a Jesolo, ha denunciato di essere stata violentata sulla spiaggia da un giovane. Dopo la denuncia, sono scattati, nel più stretto riserbo, gli accertamenti degli agenti della squadra mobile per fare luce sull'accaduto. Accertamenti che oggi hanno portato al fermo del 25enne.



Il ministro dell'Interno Matteo Salvini scrive su Facebook che il 25enne arrestato è un "immigrato senegalese irregolare". "Dopo diversi precedenti penali - sottolinea - era già stato in passato condannato (inutilmente) a lasciare l'Italia, ma avendo avuto una bambina da un'italiana questo verme non può essere espulso... Roba da matti! Con il #DecretoSicurezza - assicura -, se un clandestino stupra, ruba, uccide o spaccia, se ne torna a casa subito, senza se e senza ma"