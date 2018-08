Fulmini, 10 regole per difendersi

(Fotogramma)

Un fulmine si è abbattuto ieri a Torre Lapillo, spiaggia libera vicino a Porto Cesareo, colpendo alcune persone, tra cui un ragazzino che ora è in gravi condizioni. Ma come ci si può difendersi dai fulmini? Ecco 10 regole base di sicurezza da seguire per ridurre i rischi quando ci si trova esposti a temporali con fulmini:

1 - All'aperto evitare di stare in piedi con le gambe divaricate: meglio accucciarsi con i piedi uniti e la testa tra le ginocchia. Evitare di sdraiarsi a terra e isolarsi dal terreno con qualsiasi materiale isolante;

2 - Se si è in un gruppo di persone, sparpagliarsi per evitare la propagazione dalla scarica tra vicini;

3 - Non ripararsi sotto gli alberi isolati, specie se alti. Il bosco fitto è meno pericoloso, purché si resti lontano dai rami bassi;

4 - Liberarsi da oggetti metallici e evitare le strutture metalliche, come i piloni, tettoie aperte, cabine telefoniche;

5 - Al mare stare distanti dalle barche e dalla spiaggia perché gli ombrelloni e gli alberi delle imbarcazioni attirano i fulmini ;

6 - Evitare gli specchi d'acqua ma se si è già immersi, tornare subito a riva. Se si è in barca rimanere accovacciati evitando il contatto con l'acqua;

7 - In montagna evitare di praticare attività all'aperto; non accendere fuochi e non sedersi vicino ai camini, anche se spenti;

8 - Se si ha la possibilità, rifugiarsi in macchina, chiudendo i finestrini, evitando di toccare le portiere dell'auto;

9 - A casa chiudere le finestre e staccare i dispositivi elettrici e evitare di toccare radio, telefono e computer;

10 - Non fare il bagno né la doccia, stare lontano da lavandini, tubi e acqua.