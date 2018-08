Bimbo precipita dal quarto piano e si salva

(Fotogramma)

Un bambino di un anno e mezzo è precipitato ieri sera dal quarto piano di un palazzo a Livorno. Il piccolo è caduto su un'auto in sosta che, fortunatamente, ha attutito il colpo. Sul posto sono intervenuti il 118, che ha soccorso il bambino, e la polizia. Il piccolo è stato trasportato all'ospedale Meyer di Firenze, dove si trova ricoverato e non è in pericolo di vita. Sono in corso gli accertamenti della polizia.