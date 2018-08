Diciotti, sbarcati tutti i migranti

Immagine di repertorio (Fotogramma/Ipa)

Si è concluso nella notte lo sbarco dei 137 migranti che erano ancora a bordo della Diciotti, la nave della Guardia costiera ancorata da cinque giorni nel porto di Catania. "Al Molo di Levante di Catania, si è concluso lo sbarco delle persone migranti a bordo della nave Diciotti. Croce Rossa ha garantito prima assistenza e distribuzione di kit igienici", si legge in un tweet dell'organizzazione. I migranti, dopo l'identificazione, saranno redistribuiti tra la Chiesa italiana, l'Albania e l'Irlanda.

La chiesa italiana, a partire dai vescovi fino alle associazioni cattoliche come la Caritas, si farà carico di un centinaio di migranti della Diciotti. Mentre in Albania andranno in 20. "Non possiamo sostituire l'Europa, ma siamo sempre qui - ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri albanese, Ditmir Bushati -, dall'altra parte di un mare dove una volta eravamo gli Eritrei che soffrivano per giorni e notti in mezzo al mare, in attesa che l'Europa si svegliasse! Ieri l'Italia ci ha salvato e oggi siamo pronti a dare una mano". 20-25 migranti, invece, saranno accolti dall'Irlanda.