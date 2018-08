'Perché non vanno a San Pietro?', Rocca di Papa si ribella

(Fotogramma/Ipa)

''Non li vogliamo'', ''Portano malattie che da noi sono debellate'', ''Rimandateli al loro Paese, adesso ci sarà molta più delinquenza''. E' la rivolta, via social, degli abitanti di Rocca di Papa davanti all'annunciato arrivo di un centinaio di migranti, tra quelli sbarcati dalla nave Diciotti. Il tenore dei commenti al post su Facebook del sindaco Emanuele Crestini che annunciava che ''per volontà della Santa Sede, saranno ospitati a 'Mondo Migliore', Centro di Accoglienza Straordinaria (CAS)'' che si trova a Rocca di Papa, è per lo più monocorde: 'portano tubercolosi e scabbia', 'perché nn se li mette dentro san Pietro er caro Papa'.

''E quelli malati di scabbia e chissà di cos'altro chi li controlla che non escano andando in giro per il paese o sui mezzi pubblici (a gratis tra l'altro ) insieme ai nostri figli'', scrive Alessia. ''Ne abbiamo sentite di tutti i colori scabbia e quanto altro mi faccia la cortesia chiami la Asl prima di tutto, almeno dia questa sicurezza ai cittadini. I migranti non rimangono lì a Mondo Migliore viaggiano anche con noi sui mezzi pubblici. Se non lo farà lei, chiamerò io stessa. Il Vaticano doveva tenerli, non noi!!!!!!'', le fa eco Stefy. C'è chi sottolinea come Rocca di Papa ospiti già 400 migranti ''con non pochi problemi, e che Mondo Migliore viene pagato per il servizio che dà, e invece i cittadini vivono solo problemi''. In poche parole, scrive Gianluca, ''tra un po' diventerà: Rogga di baba''.

Tra le poche voci fuori dal coro, quella di Debora. ''Io sono due anni che lavoro a mondo migliore e vi posso assicurare che se sono malati non vengono da noi ma vanno negli ospedali apposta per essere curati. Ma una domanda a voi ve la voglio fare io !!!adesso siete tutti arrabbiati perché vengono gli emigranti al centro mondo migliore e avete paura ..Ok ci posso pure stare ...ma Rocca di Papa è piena di stranieri che se la comandano tipo: rumeni, albanesi ecc..perché di loro non si dice niente? eppure ne hanno fatti di Casini per Rocca di papa !!!bhoo non ho parole...''.