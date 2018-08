Torna il sole

(Fotogramma)

Con l'allontanamento del ciclone che ha provocato la burrasca di fine Agosto, la pressione torna ad aumentare sull'Italia sebbene le regioni meridionali sono ancora interessate dalle ultime precipitazioni. Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia settentrionale infatti, comunica il team del sito www.iLMeteo.it, saranno le regioni maggiormente interessate dalle piogge o anche temporali con grandinate.

Sul resto d'Italia invece il sole sarà prevalente e splenderà in un cielo sereno e limpido. Per quanto riguarda le temperature cominceranno lentamente a salire di giorno, grazie al maggior soleggiamento, e si manterranno piuttosto fresche la notte ed il primo mattino con soli 12-15°C su gran parte delle città.

Il bel tempo e il caldo previsto in ulteriore aumento, però, non durerà molto, avverte Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it, in quanto "da venerdì 31 Agosto l'avanguardia di una perturbazione atlantica collegata ad un nuovo ciclone, porterà i primi temporali al Nord, preannunciando un primo weekend di Settembre decisamente molto instabile e temporalesco su gran parte d'Italia".