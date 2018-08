Uccide la moglie e si suicida

(Fotogramma)

Prima ha sparato alla moglie un colpo di pistola, poi ha rivolto l'arma verso di sé sparandosi a una tempia. Omicidio-suicidio questa mattina alle 9 in un appartamento in via Rosselli a Camogli, nel levante di Genova. L'anziano, un pensionato ex commerciante, di 77 anni, ha ucciso la moglie dopodiché ha allertato i familiari, che a loro volta hanno dato l'allarme ai carabinieri, ma all'arrivo dei militari l'uomo era in fin di vita. Il 118 ha provato a rianimarlo, ma non c'è stato nulla da fare. Sul caso indagano i carabinieri del comando provinciale di Genova.