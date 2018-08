Immagine di repertorio (Fotogramma)

Una donna è stata investita da un'auto sulle strisce pedonali questa mattina in via Pietro Ubaldo Angeletti, in zona Boccea. L'automobilista si è fermato a soccorrere la donna che è stata trasportata in ospedale in codice rosso ma non in pericolo di vita. Sul posto per i rilievi del caso la polizia locale del Gruppo Aurelio.