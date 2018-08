Paura a Roma, crolla tetto di chiesa in centro

Tragedia sfiorata al Foro romano, dove ha ceduto la volta della chiesa di S. Giuseppe dei Falegnami in Clivo Argentario. Sul posto i Carabinieri del Comando Piazza Venezia, che hanno chiamato anche Vigili del Fuoco e 118. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito fortunatamente, perché, come ha riferito il parroco ai Carabinieri intervenuti, la chiesa era chiusa nel momento in cui la volta è crollata.