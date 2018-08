Figlia si suicida, madre si lancia da finestra e muore

Foto di repertorio (Fotogramma)

Trova la figlia senza vita nel suo letto e si toglie la vita. Tragedia a Pagani, in provincia di Salerno, dove, secondo gli accertamenti preliminari effettuati dai Carabinieri della tenenza di Pagani e del nucleo operativo radiomobile di Nocera, madre e figlia si sarebbero entrambe suicidate. In particolare la donna avrebbe trovato la figlia, di circa 20 anni, nel suo letto senza vita e, in preda alla disperazione, si sarebbe lanciata dalla finestra dell'abitazione al terzo piano del palazzo in via Malet.