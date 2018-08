Alternanza scuola-lavoro, le ore saranno dimezzate

(Fotogramma)

"Arriveremo più o meno a metà delle ore di scuola-lavoro nei licei, gli studenti degli istituti tecnici ne faranno alcune di più, perché è un’esperienza che ha avuto risultati positivi ma è stata molto faticosa e non sempre funziona. E soprattutto non voglio che sia al centro dell’esame orale della Maturità perché quello è il momento in cui lo studente deve poter esprimere se stesso e le competenze acquisite con lo studio di cinque anni". E' quanto afferma il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti in una intervista al Corriere della Sera.

Per modificare uno dei capisaldi della Buon Scuola, già da quest'anno scolastico, il ministro intende provare ad inserire la modifica dell'orario "nel Milleproroghe che sarà alla Camera l’11 settembre: se ci riusciamo, si cambia da quest’anno, altrimenti dal prossimo. Ma si cambia, non voglio che lo scuola-lavoro sia un apprendistato occulto. Abbiamo bisogno di sviluppare percorsi di competenze trasversali".