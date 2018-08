Paura al Foro Romano, giù pezzo di muro

Ancora paura a Roma. Dopo il crollo della volta della chiesa di San Giuseppe dei Falegnami in Clivo Argentario avvenuto ieri, oggi alcuni pezzi di un muro adiacente al Foro Romano, in via di Monte Tarpeo, sono crollati..

Ad accorgersi del crollo due agenti della polizia di Roma Capitale che si trovavano all'interno del gabbiotto metallico posto proprio sotto la parete. I due vigili, sorpresi dal rumore, sono immediatamente usciti per rendersi conto dell'accaduto, e hanno visto pezzi di muro e calcinacci per terra. Nel crollo nessuno è rimasto ferito e nemmeno il gabbiotto ha riportato danni. L'area è stata transennata e da un primo sopralluogo della Soprintendenza sarebbero state riscontrate infiltrazioni d'acqua nella parete forse dovute al maltempo.

