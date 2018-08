Rapina stile Gomorra, la denuncia del pizzaiolo su Fb

Lo hanno aspettato alla chiusura della sua pizzeria, lo hanno fatto inginocchiare e, minacciandolo con una pistola alla tempia, lo hanno costretto a consegnare l'intero incasso della serata. Vittima dell'agguato Diego Vitagliano, un giovane pizzaiolo di Napoli che ha voluto denunciare i fatti con un video pubblicato su Facebook in cui è ripreso il momento dell'aggressione. "Sembra una scena di Gomorra mentre invece è solo quello che stanotte mi è accaduto", racconta.

Il suo locale 10 Diego Vitagliano Pizzeria aveva appena chiuso quando è scattato l'assalto. "Mi hanno messo in ginocchio con una pistola puntata alla testa per prendere l'incasso", denuncia nel post a commento del video. Poi ammette: "Ho avuto paura, sì tanta paura, ma questo - assicura - non servirà a farmi odiare la mia città. Napoli è la mia vita e 10 - scrive a proposito del suo locale - è una realtà di Napoli". Diego insomma non perde la speranza: "Domani - conclude - sarà un altro giorno pieno di sole".