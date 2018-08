Reggio Calabria, stop a mezzi pesanti su ponte Allaro

Foto di repertorio (Fotogramma)

Sul ponte Allaro della strada statale 106 'Jonica' è stato disposto il divieto di transito ai mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate e contestuale limite di velocità pari a 30 km/h. "Il provvedimento - spiega Anas in una nota - si è reso necessario a seguito degli abbassamenti della pila 5 e 6 del ponte, registrati mediante il sistema di monitoraggio topografico e inclinometrico attivato sullo stesso. Pertanto, anche alla luce delle risultanze di apposite consulenze scientifiche, si è ritenuto opportuno inibire il transito ai mezzi pesanti superiori alle 7,5 t".

Per i veicoli in direzione nord, è previsto l’itinerario alternativo con avvio a Locri, percorrenza delle strade statali 106 Var/B e 682 'Jonio-Tirreno con immissione in A2 'Autostrada del Mediterraneo' fino allo svincolo di Lamezia Terme e percorrenza delle statali SS 280 'Dei Due Mari' e SS 106 Var/A. Per i veicoli diretti verso Reggio Calabria si potrà effettuare il percorso inverso.