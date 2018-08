Ritrovato il computer rubato al piccolo Andrea

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Nel corso della giornata di ieri la polizia di Bologna, al termine di una attività di indagine, ha recuperato il computer del piccolo Andrea, rubato nella scuola Giordani di Bologna. La vicenda aveva commosso tutta l’Italia, inducendo un noto calciatore della nazionale italiana a fare una donazione per permettere all’Istituto scolastico di riacquistare la strumentazione sottratta.

La polizia, dal giorno in cui era stato scoperto il furto, ha avviato una complessa e rapida attività investigativa per far si che Andrea, potesse iniziare il nuovo anno scolastico. Sul computer rubato era, infatti, istallato un particolare programma che consente al piccolo di 9 anni, affetto da una grave patologia, di frequentare la quarta elementare, comunicando con insegnanti e compagni di classe.

Questa mattina, presso la Questura di Bologna, il dirigente della Squadra Mobile, Luca Armeni, alla presenza del papà di Andrea, che nei giorni scorsi aveva anche lanciato un appello ai ladri, ha riconsegnato il computer alla Direttrice Scolastica e alla maestra di sostegno.