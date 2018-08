Travolta più volte e sbattuta contro garage, giallo a Roma

Foto di repertorio (Fotogramma)

Esce di casa e viene travolta più volte da un'auto e sbattuta contro la saracinesca di un garage. E' accaduto ieri sera intorno alle 21 in via Cesare de Fabritiis, zona Balduina. A quanto si apprende non è chiaro quante persone fossero all'interno dell'auto, una Opel Astra risultata rubata e che subito dopo si è dileguata. La vettura è stata rinvenuta carbonizzata su un tratto di via di Valle Aurelia.

La vittima, un'anziana donna di 70 anni, è stata trasportata priva di sensi in ambulanza al policlinico Gemelli dove ora versa in gravi condizioni per una serie di fratture ed un forte trauma cranico e che probabilmente dovrà subire un intervento chirurgico. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno indagando a tutto tondo per fare chiarezza su questo tentato omicidio.