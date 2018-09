Code per il controesodo

(Fotogramma)

Tende al termine il traffico di controesodo in questa prima domenica di settembre caratterizzata dagli ultimi rientri dei vacanzieri presso i principali centri urbani. In alcune aree geografiche le grandinate e la pioggia, anche di forte intensità, limitano la fluidità della circolazione, determinandone dei rallentamenti. E' quanto rende noto la Polizia in un aggiornamento delle condizioni della circolazione stradale.

Sull’autostrada Adriatica A/14 è attiva l’uscita obbligatoria a Pedaso in direzione sud, per i mezzi commerciali superiori alle 7,5t che viaggiano in deroga al divieto previsto per la giornata festiva odierna e per gli autobus, mentre il traffico veicolare “leggero” può procedere in autostrada verso sud e raggiungere la galleria “Castello di Grottammare” che può essere percorsa ancora su una sola corsia. Tale regolazione del traffico consente a chi proviene dal sud verso Ancona, di circolare libero sulla due corsie della carreggiata nord.

Attualmente, fa sapere la Polizia, si registrano code a tratti tra Grottammare e Fermo verso nord e 3 km di coda in diminuzione in direzione sud. Di seguito i percorsi alternativi per i mezzi pesanti e gli autobus per le lunghe percorrenze:

Per chi proviene da Bologna, percorrere l’A1 in direzione di Roma per poi raggiungere la A14 attraverso A24 e A25; per chi sulla A14 ha superato il nodo di Bologna, prendere la E45 a Cesena per poi prendere l’A1 ad Orte e tornare in A14 attraverso l’A24 e l’A25; per chi sulla A14 ha superato Cesena, prendere da Ancona la SS76 e la SS318 del quadrilatero Umbria-Marche fino a Perugia per poi prendere l’E45 fino ad Orte e percorrere l’A1 verso Roma e tornare in A14 attraverso l’A24 e l’A25.

Mentre per le brevi percorrenze per chi dalla A14 ha superato il nodo di Ancona uscire a Pedaso e rientrare a San Benedetto del Tronto dopo aver percorso la SP238 verso Comunanza, la SP237 Verso Mozzano per poi raggiungere Ascoli Piceno dalla SS4 Salaria e raggiungere l’A14 dalla SP1.

Lungo la restante rete autostradale si segnala:

sulla A1 direzione nord: code a tratti tra Arezzo e Incisa – Reggello, tra Firenze Impruneta e bivio A1-Variante e tra Parma e Fiorenzuola;

sulla A12 direzione ovest: code a tratti tra Rapallo e bivio A12/A7;

sulla A14 direzione sud: coda di 2 km tra Pineto e Pescara Nord causa maltempo;

sulla A14 direzione nord: coda di 3 km tra Pescara Nord e Pineto per incidente in via di risoluzione, coda di 5 km tra Forli' e bivio A14/diramazione Ravenna;

sulla A15 direzione nord: coda di 1 km tra gli svincoli di Parma ovest e nodo A1/A15;

sulla ‎A22 direzione sud: coda di 6 km tra dogana del Brennero e Vipiteno e coda di 2 km tra Carpi e bivio A22/A1;

sulla A22 direzione nord: traffico rallentato tra Bressanone e Vipiteno;

sulla A30: coda di 1 km tra Nola e bivio A30/A1.