Roma, in fiamme giaciglio di un senzatetto

(Foto Adnkronos)

Un cumulo di cenere. E' quello che resta del giaciglio di un senzatetto a Roma, in via Santo Stefano Rotondo, a San Giovanni. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 13.30: sono immediatamente intervenuti con gli estintori i militari del Policlinico militare del Celio che hanno chiamato subito i vigili del fuoco giunti poco dopo. Fortunatamente al momento del rogo il senza fissa dimora non si trovava nel suo rifugio di fortuna.