Roma, uomo trovato morto in casa

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Un uomo, ucraino di 48 anni, è stato trovato morto dai carabinieri, nella notte tra sabato e domenica, nel suo appartamento in via Alessandro Solivetti a Roma. L'uomo era a terra, senza vita, con una ferita alla fronte. I carabinieri del nucleo operativo di Trionfale e del nucleo Investigativo di via In Selci stanno indagando a 360 gradi per fare luce sulla morte. La salma è all'ospedale Gemelli per l'autopsia.