Finalista 'The Voice of Italy' investe e uccide ciclista

Un uomo di 51 anni è stato investito attorno a mezzogiorno ad Azzano Decimo in provincia di Pordenone. La vittima, residente nella frazione di Tiezzo, stava girando in bicicletta quando è stato travolto da un'auto, guidata dalla cantante Asia Sagripanti, 19 anni, nota per essere stata finalista nel talent show televisivo 'The Voice of Italy 2018', in cui si classificata al quarto posto finale. La ragazza ha raccontato di avere perso il controllo della vettura che stava guidando dopo che una vespa è entrata nell'abitacolo, distraendola e non facendole notare la presenza del ciclista sul bordo della carreggiata. L'uomo era sposato e aveva due figli.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri, che stanno indagando per omicidio stradale, e il personale del 118 che ha invano tentato di rianimare la vittima. La Sagripanti è stata a sua volta portata in ospedale in stato di choc.