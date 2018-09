Fumo in galleria, chiuso tratto Metro A

Foto di repertorio (Fotogramma)

Paura nella metropolitana di Roma. La linea A, infatti, è stata chiusa nel tratto tra San Giovanni e Ottaviano, Termini compresa, per consentire lo svolgimento delle verifiche tecniche. L'incendio è scoppiato in una galleria servizi interrata in via Marsala, alla stazione Termini, dove passano cavi elettrici, telefonici e fibra. Almeno quattro squadre dei vigili del fuoco sono impegnate per spegnere le fiamme.