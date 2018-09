Cadavere in un pozzo, giallo nel nuorese

(FOTOGRAMMA)

Il cadavere di un anziano di Mamoiada (Nuoro) è stato trovato in un pozzo nelle campagne del paese, poco distante dalla ex Statale 389. Sul posto hanno operato i Vigili del Fuoco, che hanno estratto il cadavere dal pozzo, e i carabinieri del paese insieme ai colleghi del Comando Provinciale di Nuoro. L'uomo, un 78enne, mancherebbe da casa da martedì sera. In corso i rilievi.