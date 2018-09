Ipotesi taser anche a polizia locale

(FOTOGRAMMA)

Si sono moltiplicate le richieste per estendere la sperimentazione del Taser , attualmente previsto in 12 città. Per questo motivo, confermano dal Viminale, è allo studio una legge per dare la possibilità di utilizzare lo strumento pure agli agenti della polizia locale. "Lavoreremo per poter usare il Taser anche sui treni e nel pacchetto sicurezza inseriremo una norma per renderlo fruibile agli agenti della polizia locale" commenta il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Non solo. "Mi confronterò con il Guardasigilli per verificare la possibilità di offrire il Taser anche alla polizia penitenziaria - conclude Salvini - come richiesto da alcuni sindacati".