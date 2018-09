Star di The Voice investe e uccide ciclista

(Foto Fotogramma/Ipa)

Una vespa sarebbe entrata nella sua macchina e l'avrebbe distratta. Per questo motivo Asia Sagripanti, nota per essere stata finalista nel talent show televisivo 'The Voice of Italy 2018', non si sarebbe accorta del ciclista sul bordo della carreggiata. L'uomo, un 51enne residente nella frazione di Tiezzo, investito dalla 19enne è morto. E' accaduto ad Azzano Decimo, in provincia di Pordenone.

La ragazza, che si è classificata al quarto posto nella squadra capitanata da Francesco Renga, ha raccontato di aver perso il controllo della sua vettura per colpa dell'insetto. La vittima, che era sposata e aveva due figli, è stata travolta dall'auto ed è morta.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri, che stanno indagando per omicidio stradale, e il personale del 118 che ha invano tentato di rianimare la vittima. La Sagripanti è stata a sua volta portata in ospedale in stato di choc.