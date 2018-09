Ponte Morandi, 20 indagati

(Fotogramma)

Sono 20 le persone iscritte nella lista degli indagati per il disastro di ponte Morandi a Genova più la società Autostrade. E' quanto emerge da fonti investigative relativamente all'inchiesta sul crollo della Procura di Genova. Tra le ipotesi di reato contestate quelle di disastro colposo, omicidio colposo stradale plurimo e omicidio colposo plurimo con aggravante della violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro.

I nomi degli indagati, ha detto il procuratore capo di Genova, Francesco Cozzi, parlando con i giornalisti, "verranno comunicati o conosciuti soltanto quando gli stessi interessati ne verranno a conoscenza". "Si procederà a breve con la richiesta di incidente probatorio" ha poi spiegato Cozzi, sottolineando che "l'iscrizione viene fatta proprio in contestualità con la necessità di effettuare un atto procedimentale garantito, come appunto l'incidente probatorio, quindi l'iscrizione non ha altro significato che quello di garanzia per poter consentire a tutti gli interessati di partecipare in contraddittorio con i loro difensori ed eventualmente consulenti tecnici all'accertamento peritale". "Al momento la lista degli indagati è questa - ha aggiunto - poi qualora emergessero ulteriori profili dalla prosecuzione delle indagini verrà valutato anche magari in corso di incidente probatorio come prevede il codice".

CONTE: DECISIONE SU AUTOSTRADE SARÀ FERMA - Intanto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha detto che la decisione finale del governo sulla concessione ad Autostrade per l'Italia "sarà sicuramente molto ferma e risoluta, non intendiamo fare sconti a un concessionario a fronte di una tragedia simile". Il premier ha ricordato di aver "avviato la procedura di caducazione della concessione ad Autostrade per l'Italia e la procedura è in itinere. Non mi posso pronunciare sull'esito perché ieri abbiamo appena ricevuto le repliche da Autostrade per l'Italia e le stiamo valutando. Procederemo a una sintesi finale e assumeremo una determinazione del governo".

In un colloquio con l'Huffington Post, Conte ha spiegato che "la nazionalizzazione non è l'unica risposta. Valuteremo anche questa soluzione ma non possiamo escludere allo stato che si faccia una nuova gara. Ma io sto lavorando anche a un piano di infrastrutture che offra un nuovo quadro di regole più favorevole allo Stato. Stiamo creando una banca dati per poter assicurare massima sicurezza ai cittadini. Insomma l'approccio è questo, ed è il mio approccio: occorre perseguire la migliore soluzione avendo una visione complessiva dei problemi".