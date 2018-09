Tragedia a Cagliari, uccide i figli disabili e si spara

(Fotogramma)

Tragedia a Cagliari, dove una madre ha ucciso i suoi due figli disabili a colpi di fucile. Il duplice omicidio è avvenuto a Dolianova a Mandas, dove è in corso l’intervento dei Carabinieri. La 64enne Angela Manca si è chiusa all’interno della stanza da letto dei due figli gemelli, 42enni disabili e allettati, Paolo e Claudio Calledda, e li ha uccisi con un fucile da caccia (regolarmente denunciato) del genero convivente, che proprio oggi insieme alla figlia della donna era partito in vacanza. La coppia sta rientrando dopo essere stata avvisata della tragedia.

La donna si è poi sparata con lo stesso fucile. E’ ancora in vita ed è stata trasportata in elicottero in un ospedale di Cagliari. Sul posto stanno eseguendo i rilievi i militari della compagnia di Dolianova e del Nucleo investigativo del Comando Provinciale di Cagliari.