Frana tra Cerveteri e Bracciano: massi sulla provinciale

In seguito al violento nubifragio della notte scorsa, grossi massi si sono staccati dal costone di roccia che sovrasta il secondo tronco della strada provinciale Settevene Palo fra Cerveteri e Bracciano (Roma), franando sulla carreggiata.

"Abbiamo immediatamente allertato l’Area Metropolitana di Roma Capitale (responsabile della strada in questione), la nostra Ripartizione Opere Pubbliche e la Polizia Locale e la Protezione Civile che sono già sul posto. Attualmente è già in funzione un mezzo meccanico che sta rimuovendo i massi e i detriti dalla carreggiata", afferma il sindaco di Cerveteri, Alessio Pascucci. La circolazione stradale è al momento sospesa. Questi i percorsi alternativi consigliati: per chi proviene da Bracciano in direzione Cerveteri, deviare sulla Via Doganale; per chi proviene da Cerveteri in direzione Bracciano, deviare sulla Via di San Paolo.