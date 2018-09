(Xinhua)

Scossa di magnitudo 3.0 della scala Richter tra Campania e Molise. Il comune più vicino all'epicentro è quello di Pontelandolfo, in provincia di Benevento, come riferisce l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. La scossa è stata registrata alle 4:22 ad una profondità di 13 km.