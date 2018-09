"Cancellati da Fb eventi su film Cucchi", la denuncia di Ilaria

(foto AdnKronos)

Scompaiono dal web gli eventi sul film dedicato a Stefano Cucchi. E' quanto denuncia sua sorella Ilaria, che in un post pubblicato ieri ha espresso dispiacere e rammarico per la cancellazione di diversi appuntamenti Facebook legati alla proiezione del lungometraggio dal titolo "Sulla mia pelle".

Il film, spiega Ilaria Cucchi, "aveva invaso il web. Una valanga di eventi organizzati in tutta Italia per la proiezione. La cosa mi ha fatto un enorme piacere e mi ha scaldato il cuore vedere ancora una volta quanto interesse e quanto calore ci sia intorno a Stefano e a questo bellissimo film su di lui. Devo pertanto confessare - spiega la sorella di Stefano - tutto il mio dispiacere e la mia amarezza per il fatto che tutto questo sia stato cancellato in un batter d'occhio da Facebook. Scomparso".

"Noi non abbiamo voce in capitolo, possiamo forse comprenderne le ragioni ma mi dispiace e non poco", conclude la donna, che incassa la solidarietà di decine e decine di utenti, ora impegnati a condividere post e ricondividere eventi social dedicati alle proiezioni in tutta Italia.