Getta i rifiuti per strada e il sindaco lo mette alla gogna su Fb

L'uomo messo alla gogna dal sindaco

"Vi presento un esemplare di animale non meglio identificato. Questa bestia che va ad arricchire la nostra fauna selvatica, ha pensato bene di buon mattino di posteggiare sul ciglio della strada la sua bella macchina, aprire lo sportello e praticare lo sport dei cafoni: “lancio del sacchetto”". Con questo post, pubblicato su Facebook con tanto di fotografia, il sindaco di Ventimiglia di Sicilia, piccolo centro del palermitano, mette alla gogna un cittadino che ha gettato i rifiuti per strada. "Purtroppo per lui a Ventimiglia, con la nostra amministrazione, non c’è spazio per questi animali e gli faremo capire che deve cambiare zoo con un verbale di 612 euro. Buona giornata, idiota", conclude Rini sul suo post, condiviso da decine di utenti Fb.