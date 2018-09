14enni stuprate a Roma, condannati i due ventenni

(Fotogramma)

Condanna a 6 anni e a 5 anni e mezzo per Mario Seferovic e Maicon Halilovic, i due rom ventenni accusati dello stupro di due 14enni romane, avvenuto il 10 maggio 2017 in un boschetto del quartiere romano del Collatino. I due, per i quali è caduta l'accusa di sequestro, sono stati condannati per violenza sessuale di gruppo aggravata. Al termine della pena i due saranno sottoposti a una misura di sicurezza di sorveglianza e informare le autorità su ogni spostamento.

Secondo quanto emerso dalle indagini, una delle due ragazzine aveva conosciuto Seferovic su Facebook e aveva preso un appuntamento con lui per incontrarsi. All'incontro, la ragazzina si presentò con una sua amica coetanea. Il 21enne le costrinse poi a seguirlo in un terreno, dove, dopo averle legate, abusò di loro, mentre Halilovic faceva da palo. La violenza avvenne a maggio 2017, ma le ragazzine raccontarono soltanto un mese dopo quanto successo ai genitori che denunciarono tutto ai carabinieri facendo partire le indagini. Seferovic infatti avrebbe continuato per un po' di tempo a minacciare le due affinché non rivelassero nulla dello stupro. Per i due rom, arrestati nel novembre 2017, il pubblico ministero Maria Monteleone aveva chiesto una condanna a 10 anni ciascuno.