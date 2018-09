Si schianta ultraleggero, morta pilota

Un aereo ultraleggero si è schiantato poco dopo il decollo dall'Aviopista Calatabiano, dell'omonimo comune. Per l'unico occupante del velivolo, una donna, non c'è stato niente da fare e tutt'ora i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Catania sono a lavoro in un canneto poco distante la pista di volo per estrarre dalle lamiere il corpo della Donna. Sul posto i sanitari del 118, Carabinieri e Guardia di Finanza.