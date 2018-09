Casa sex dolls a Torino, arrivano i vigili

(Immagine di repertorio - Fotogramma)

E' in corso un intervento dei vigili urbani torinesi nella cosiddetta 'casa delle bambole' per adulti che ha aperto lo scorso tre settembre nel quartiere di Mirafiori. Il blitz degli agenti della polizia municipale sarebbe scattato, secondo le prime informazioni, perché la struttura non avrebbe la licenza necessaria per affittare le stanze. A quanto si apprende sarebbero in corso nei locali anche verifiche sanitarie.