Sondaggio ScuolaZoo, termosifoni al top tra 'preoccupazioni' studenti

(Fotogramma)

Più di 2,6 milioni di studenti delle superiori rientrano a scuola questa settimana e ScuolaZoo, la community online di studenti più grande d’Italia, ha chiesto ai ragazzi cosa sperano di vedere migliorato nelle loro scuole con un sondaggio lanciato sul profilo Instagram (campione di 2.200 rispondenti in età fra i 14 e i 18 anni). Di seguito la classifica delle risposte più selezionate, in cui si evidenziano: temperature fuori norma nelle classi, bagni che svolgono solo in parte le funzioni di servizi igienici, strutture semi fatiscenti e corsi di informatica poco aggiornati.

1. Il 57% si augura che i termosifoni funzionino quest’inverno: la maggior parte degli studenti racconta infatti situazioni di gelo, dovendo tenere giacche, cappotti o addirittura piumini in classe durante i mesi invernali: è vero che il freddo mantiene alta l’attenzione, però fra i vecchi sistemi della nonna e un ambiente agevole, forse ogni scuola potrebbe trovare una via di mezzo!

2. Il 52%, al contrario, spera nell’aria condizionata nei mesi di tarda primavera e specialmente al Sud Italia.

3. Il 51% degli studenti lamenta una situazione di poca cura dei servizi igienici e mancanza di prodotti come la carta igienica e il sapone.

4. Il 34% spera nell’apertura di un bar, all’interno della scuola, con prezzi agevolati per gli studenti: in modo da poter avere merende e pranzi veloci senza dover svuotare il portafogli.

5. Il 30,5% vorrebbe avere aule di informatica con strumenti più aggiornati e lezioni che insegnino ad utilizzare software che un domani, i ragazzi, dovranno utilizzare sul posto di lavoro.

6. Il 30% degli studenti lamenta strutture scolastiche cadenti e poco sicure e vorrebbero che la situazione si capovolgesse al più presto: fra chi si augura di non dover più temere che crolli l’intonaco e chi spera di avere un’aula, sono molteplici i racconti di un’edilizia scolastica poco rassicurante.

7. Il 25% degli studenti si augura di avere un insegnate di ruolo e non l’ennesimo supplente che non farà in tempo ad ambientarsi, che sarà già spostato. Sono gli studenti, oggi, a chiedere continuità, costanza, relazione con il proprio docente!

8. Solo il 15% desidera una biblioteca più fornita: le biblioteche scolastiche italiane sono fornitissime o forse, oggi, ogni informazione è più facile da reperire su internet?

9. Ad inizio anno scolastico, invece, la maggior parte degli studenti non si preoccupa della mancata nomina di un preside: solo il 6,4% lo ritiene un problema! Chissà se sanno che i loro desiderata dipendono anche da una buona Presidenza?

La decima domanda, aperta, ha svelato che altri problemi della scuola riguardano la pulizia in generale: delle aule, degli spazi comuni, delle finestre. Uno stato di incuria più o meno pronunciato sembra un denominatore comune in varie parti d’Italia. E c’è anche chi dichiara di dover avere a che fare con senza tetto che dormono accampati nei sotterranei della propria scuola…

Non solo sondaggio. La parte “Zoo” di ScuolaZoo non poteva mancare e lo staff, volto della community e al fianco dei ragazzi 365 giorni l’anno, non poteva lasciarli proprio il primo giorno di scuola, e così, alle 7 del mattino, 10 selezionati fra i 3,4 milioni di follower della community, sono stati svegliati al telefono dagli staff, che hanno ripreso le loro vere reazioni, per farne un video condiviso poi con tutta la community sui social.